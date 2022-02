"Nous sommes exclus": Ninho regrette l'absence de rappeurs aux Victoires de la musique Rédigé par leral.net le Lundi 14 Février 2022 à 18:14 | | 0 commentaire(s)| Trois jours après la 37e édition des Victoires de la musique, la polémique qui entoure ce cru 2022 se poursuit. Après le système de vote remis en cause par Grand Corps Malade et l'absence des rappeurs dénoncée par SCH en pleine cérémonie, c'est au tour de Ninho de prendre la parole. Le phénomène rap, qui n'a jamais reçu de nomination malgré un triomphe commercial indéniable, regrette auprès du Parisien que les artistes de ce genre musical soit "exclus" de ce rendez-vous annuel.





À seulement 25 ans, Ninho peut se targuer de cumuler pas moins de 110 singles d'or. Jefe, son dernier album (le troisième au compteur) a été certifié double disque de platine un mois après sa sortie, le 3 décembre dernier. Le Parisien lui prête 2 millions d'albums vendus. Autant d'accomplissements qui feraient rêver bien des artistes de la scène française... mais qui ne lui ont jamais valu d'invitation aux Victoires de la musique:



"Si j’étais invité, peut-être que je les regarderais. J’ai vendu 1,6 million d’albums, c’est à quel moment qu’on gagne une Victoire de la musique? Si vous avez un ami là-bas, dites-lui que ce n’est pas normal", déclare-t-il dans les colonnes du quotidien. 876450610001_6284952223001



"Ce sont les Victoires de la musique qui nous ont virés", poursuit-il. "On attend des coups de fil, mais ils ne viennent jamais. Peut-être qu’ils arriveront à la fin de notre carrière, pour récompenser le tout."



Un "symbole" dispensable

Ninho souligne l'exception d'Orelsan, régulièrement nommé - et grand gagnant de la soirée de vendredi à la Seine musicale: "Ce n’est pas notre monde parce qu’on en est exclus. Je ne sais pas quel document il faut donner pour être accepté (...) Orelsan, qui est carrément mon ami, a le papier pour y aller. Le fait qu’il vienne de Caen, c’est peut-être ça la différence. L’Île-de-France n’est peut-être pas conviée", plaisante le rappeur originaire de l'Essonne.





