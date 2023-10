Nouveau Ministre des Transports aériens: Me Antoine Mbengue, la conviction et la patience récompensées

Un engagement sans faille auprès du Président Macky et de l’Apr caractérise le parcours politique du tout nouveau ministre des Transports aériens et du Développement des infrastructures aéroportuaires, l’avocat Antoine Mbengue. Présent depuis les débuts mouvementés, il s’est armé de patience et de conviction jusqu’à ce que son heure sonne. Le nouveau ministre des Transports […]

Un engagement sans faille auprès du Président Macky et de l’Apr caractérise le parcours politique du tout nouveau ministre des Transports aériens et du Développement des infrastructures aéroportuaires, l’avocat Antoine Mbengue. Présent depuis les débuts mouvementés, il s’est armé de patience et de conviction jusqu’à ce que son heure sonne.

Le nouveau ministre des Transports aériens et du Développement des infrastructures aéroportuaires, Me Antoine Mbengue, est certainement le symbole de la consécration de la patience en politique, lui qui était déjà aux côtés du Président Macky Sall, « dès le début », comme il le dit, aux premières heures de l’Alliance pour la République (Apr). Sa conviction l’a beaucoup aidé à faire preuve de patience. Mais les incitations à faire du bruit n’ont pas manqué, certains lui suggérant de « taper sur la table » pour se faire entendre. Sa patience a été payante. « J’estimais que je n’étais pas le plus méritant et que quand mon heure sonnerait, je participerais au développement du pays. Il faut être convaincu et patient », dit-il, tout en exprimant sa reconnaissance au Chef de l’État et au Premier ministre, Amadou Ba.

Le ministère qu’il va occuper est donc le salaire d’un engagement qui a démarré lors des périodes tumultueuses de l’Apr et de son leader, sous le régime du Président Abdoulaye Wade. L’avocat faisait partie des robes noires qui avaient défendu Macky Sall « lorsque le régime du Pds a voulu s’acharner sur lui ». C’est lui-même qui avait lu devant les médias la déclaration du pool d’avocats. « Depuis lors, j’ai continué à cheminer avec le Président de la République, même si je l’ai connu en tant que Premier ministre sous Wade », se souvient-il. Alors porte-parole des cadres de Mont-Rolland, M. Mbengue et ses camarades se battaient pour la réalisation de la route reliant la localité à Notto-Gouye Diama. Une doléance concrétisée par Macky Sall. « J’en suis très reconnaissant, et lorsqu’il a créé son parti, j’y ai adhéré en guise de reconnaissance pour la réalisation de ses ambitions politiques. Et depuis, je suis avec lui », se réjouit-il. Le fils de Mont-Rolland (département de Tivaouane), né le 21 décembre 1970, n’a jamais fait de fixation sur les postes qui font courir certains. « J’ai toujours considéré que la politique, ce n’est pas un métier. Il est bon d’avoir un métier avant de s’engager en politique. Quand vous avez la conviction et le métier, il est évident que votre préoccupation n’est pas forcément un poste, même si on ne rejettera pas le poste lorsque le chef vous fait confiance », dit-il. À propos de métier, Antoine Mbengue est bien respecté dans le milieu des avocats.

Le patron des Transports aériens a su se forger un nom dans sa corporation, après un cursus enviable qui a fait de lui un avocat d’affaires respectable. Toujours courtois, l’enfant de Mont-Rolland (département de Tivaouane), le baccalauréat en poche (série A3) obtenu au collège Saint-Gabriel de Thiès, avec la mention « Assez bien », se trace une voie de juriste en décrochant son Certificat d’aptitude à la profession d’avocat (Capa) comme major de sa promotion en 2000. Cela, après avoir obtenu sa maîtrise de droit privé, option droit des affaires, à l’Université Cheikh Anta Diop (Ucad).

Et c’est parti pour un long bail avec le droit sanctionné aujourd’hui par 23 ans d’expérience professionnelle. Pendant sa période postuniversitaire, il a su mettre en pratique des connaissances juridiques grâce à la pratique. Un vécu qui lui a permis de sortir major de sa promotion à l’issue du concours d’entrée au Barreau, en 2000. Déjà en 1997 et jusqu’en 2000, Antoine Mbengue est juriste interne au cabinet de l’avocat feu Kazem Sharara, à Dakar. Ensuite, il rejoint la Scpa Sow, Seck, Diagne comme avocat stagiaire de 2000 à 2003. Il acquiert dans ce réputé cabinet expérience et expertise auprès d’illustres formateurs. De 2003 à 2006, M. Mbengue porte la robe d’avocat à la Cour alors qu’il est collaborateur sénior du cabinet qui est né de la Scpa Sène & Sow fondée en 1974 par Me Alioune Badara Sène, qui a produit deux anciens bâtonniers de l’ordre des avocats…

Un avocat d’affaires au parcours enviable

Armé des outils pour évoluer dans le milieu, il s’aguerrit dans la gestion de divers dossiers tels que la gestion des audiences et la prise de conclusions dans divers domaines (droit commercial, droit du travail, droit des contrats, droit des sociétés, redressement des entreprises, procédures collectives, droit des assurances, droit bancaire, recouvrement de créances, les sûretés et voies d’exécution).

Le cabinet le sollicite pour l’élaboration des textes règlementaires régissant le changement de statuts d’entreprises nationales. Il sera aussi du comité de réforme juridique sous la direction de la Banque mondiale pour la mise en place du centre d’arbitrage, de conciliation et de médiation de Dakar. Me Antoine Mbengue apporte son assistance aux banques de la place dans le cadre de la procédure de règlement préventif des Industries chimiques du Sénégal (Ics), de la Société africaine de raffinage (Sar) pour le refinancement sur le marché financier international. Les négociations de la Senelec avec Gti ne se sont pas faites sans le fils de Mont-Rolland. L’avocat d’affaires intervient beaucoup aussi dans l’élaboration des contrats, de la négociation, la rédaction, l’analyse, le suivi de l’exécution des contrats, la validation d’opérations commerciales, la négociation des contrats de partenariat public-privé. Il en est de même de l’assistance juridique, l’accompagnement des sociétés pour leur installation, la préparation des contrats de travail avec les employés. Dans la Scpa où il est membre, l’avocat a la responsabilité du département du contentieux, donc il lui revient la validation de toutes conclusions devant sortir du cabinet, le choix des types de procédure à diligenter. Il plaide les dossiers ou veille aux axes de plaidoiries des collaborateurs sous sa direction. De 2002 à 2008, la jeune robe noire a participé à plusieurs stages et formations continues au Sénégal et à l’extérieur.

À force de se confronter aux réalités du milieu, Antoine Mbengue prend la plume pour faire des publications (« Le serment de l’avocat à l’épreuve de la pratique professionnelle » in bulletin d’information de l’Ordre des avocats du Sénégal N°00 spécial rentrée solennelle/janvier 2007 ; « L’excellence est ma constance, l’éthique ma vertu » in bulletin d’information de l’Ordre des avocats du Sénégal janvier/février 2008). Même étant jeune robe noire, il a fait parler de lui dans la vie associative de cette tranche d’âge (ancien président de la Fédération africaine des associations et unions de jeunes avocats (Fa-Uja), ancien président de l’Association des jeunes avocats du Sénégal (Ajas), ancien secrétaire de la Conférence du stage.

Malick CISS

