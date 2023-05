Nouveau PCA de la BICIS : Mahammed Boun Abdallah Dionne, compétence avant tout L’ancien Premier ministre du Sénégal, Mahammed Boun Abdallah Dionne, vient d’être nommé président du conseil d’administration de la BICIS, banque récemment acquise par le groupe SUNU du Sénégalais Pathé Dione. Cette nomination récompense les compétences de cet ingénieur informaticien et économiste, plutôt que ses liens politiques.



Mahammed Boun Abdallah Dionne a fait ses études supérieures en France où il a obtenu un diplôme de l'Institut d'informatique d'entreprise (IIE) et un diplôme de troisième cycle en Economie Internationale et Globalisation, spécialité Politiques économiques et sociales de l'université de Grenoble. Il a également suivi des formations dispensées par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), l'Institut du Fonds monétaire international et l'Institut de la Banque mondiale.



Sa carrière professionnelle a débuté en 1983 chez IBM France avant de rejoindre en 1986 la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest où il a gravi les échelons pour devenir Directeur de cabinet du Premier ministre Macky Sall de 2005 à 2007. Il a également travaillé pour l'Organisation des Nations unies pour le Développement industriel (ONUDI) en Algérie et en Autriche.



En 2014, Mahammed Dionne est nommé Premier ministre par le président Macky Sall. Il a dirigé avec succès la Coalition gouvernementale sortante lors des élections législatives en 2017, qui a remporté 125 députés sur les 165 que compte l'Assemblée nationale du Sénégal. Il a démissionné de l'Assemblée nationale après avoir été réélu Premier ministre. En 2019, lors de l'élection présidentielle, il a été désigné à la tête du Pôle Programme au sein du directoire de campagne du Président Macky Sall. Avec son équipe, il a conçu le programme "LIGGEEYAL ELLEK" ou "Le Rendez-vous avec l'Avenir" composé de 5 axes stratégiques pour le développement du Sénégal.



La nomination de Mahammed Boun Abdallah Dionne à la présidence du conseil d’administration de la BICIS est donc une reconnaissance de ses compétences professionnelles. Dans son compte Twitter, le nouveau PCA a rendu hommage au fondateur du groupe SUNU, Pathé Dione, ainsi qu’au président Macky Sall et les autorités sénégalaises qui ont soutenu la structuration de l’opération qui est une fierté pour toute la nation.



