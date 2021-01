Nouveau feuilleton entre DELTA AIR-LINES et ses passagers ? Des passagers fréquents voyageurs du vol DELTA AIR-LINES en provenance et à destination de New-York ont joint notre rédaction pour exprimer une nouvelle fois leur colère vis-à-vis de cette compagnie qu’ils accusent de discrimination et de manquer du respect aux sénégalais.



Rédigé par leral.net le Lundi 25 Janvier 2021

En effet on se souvient de la pétition et des menaces de boycott qui avaient circulé à travers lesquels les voyageurs sénégalais se plaignaient de la grande vétusté des appareils que la compagnie affrétait pour le Sénégal, et du danger permanent que cela représentait. Un petit effort avait été fait depuis lors, et ce sont des appareils moins vieux et moins vétustes qui réalisent à présent l’itinéraire Dakar – New York – Dakar.







Cependant un autre feuilleton semble s'ouvrir entre les passagers et la compagnie. Cette fois il porte sur les repas servis par la compagnie, avec des relents de discrimination selon que le vol quitte Dakar pour les USA, ou emprunte le sens inverse.







En effet, depuis la réouverture de l’espace aérien en Juillet 2020, les voyageurs ont constaté que lorsque l’avion quitte Dakar pour New York avec à son bord des sénégalais en majorité, le seul repas servi en classe économique pour ce vol de nuit qui dure plus de 8 heures est une insulte. Il consiste en un petit sandwich froid d’à peine 10 cm de long, contenant un minuscule morceau de poulet, accompagné d’un petit gâteau au chocolat tout sec et congelé en guise de dessert. C’est donc affamé qu’ils arrivent à New York pour une longue file d’attente.







Par contre les mêmes passagers ont constaté que lorsque le vol quitte New-York pour relier Dakar, la compagnie, estimant probablement qu’il contient plus de voyageurs de nationalité américaine, fait beaucoup plus d’effort et sert un repart de bien meilleure qualité. En effet vous avez le choix entre un Riz, Poulet, légume ou un Riz, bœuf, légume, accompagné d’un bon dessert.







Les voyageurs se demandent pourquoi cette discrimination inacceptable ? Et comment est-ce qu’une compagnie qui encaisse pas moins de 600 000 f par voyageur réserve aux passagers voyageant au départ du Sénégal un repas immangeable qui ne doit pas valoir plus de 1000 fcfa. Ils en appellent aux autorités locales à inviter la compagnie à respecter davantage le Sénégal et les sénégalais. Espérant que le message sera également entendu par la compagnie







