Nouveau gouvernement : Amadou Bâ fixe les repères à ses ministres

Ce n’est pas seulement le président de la République qui a défini la feuille de route aux nouveaux ministres. Le Premier ministre s’est aussi exercé hier à cet exercice. Tout en exprimant sa gratitude profonde au président de la République pour la confiance exceptionnelle qu’il lui a fait, en le nommant Premier ministre de la République du Sénégal, Amadou Bâ a félicité les ministres et renouvelé l’engagement permanent du Gouvernement à œuvrer avec loyauté, foi, détermination et efficacité, pour matérialiser la vision d’un Sénégal Emergent à l’horizon 2035, rapporte "Le Témoin".



A cet effet, le Premier ministre a insisté sur les enjeux et défis actuels, qui exigent une équipe soudée, développant de fortes synergies et une grande solidarité, travaillant avec célérité, pour servir au mieux les Sénégalaises et les Sénégalais, dans le cadre des priorités, directives, instructions, orientations et décisions du président de la République.