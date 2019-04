Nouveau gouvernement : Les contours se dessinent à partir d’aujourdhui

Après sa prestation de serment et la célébration de la fête de l’Indépendance, le président Macky Sall pense à la formation d’un nouveau gouvernement.



La nomination d’un nouveau Premier ministre doit, sauf changement de dernière minute, intervenir aujourd’hui. Auparavant, Mahammed Boun Abdallah Dionne va présenter sa démission et celle des autres membres du gouvernement sortant.



Plusieurs médias et des spécialistes de la météo politique, s’accordent à dire que Dionne sera reconduit à son poste. Libération annonce qu’il y aura au moins trois entrées et autant de départs, et un jeu de chaises musicales pour certains départements.

