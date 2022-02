Nouveau gouvernement en vue : La bataille contre la demande sociale s’annonce difficile La nomination d'un nouveau Premier ministre suivie de la formation d'un nouveau gouvernement est annoncée. Un remaniement qui intervient au moment où le coût de la vie est devenu exorbitant, avec une demande sociale présente et pressante. "Tribune"

Rédigé par leral.net le Samedi 12 Février 2022 à 09:56 | | 0 commentaire(s)|

Avec la mise en place annoncée du nouvel attelage gouvernemental, ce qui est attendu, est qu'il puisse trouver les mécanismes capables de soulager le dur vécu quotidien des Sénégalais. Le Sénégal est aujourd'hui l'un des pays africains où le coût de la vie est devenu exorbitant, à cause de la flambée sans cesse croissante des prix des produits.



Les prix des matériaux de construction ont encore connu une hausse, de même que celui du sucre qui vient d’être augmenté. Bref, de nos jours, la nourriture, la santé, le transport, en somme tout ce qui permet de vivre décemment, est devenu cher dans le pays.



Pour assurer la dépense quotidienne, Gorgorlu est obligé de s'adonner à un jeu d'équilibriste, car les prix des denrées comme la viande, le poisson etc., sont hors de la portée de sa bourse et il est obligé d'être moins regardant sur la qualité de son alimentation, l'essentiel étant de manger pour survivre.



Alors qu'une bonne alimentation joue un rôle essentiel sur la santé, car elle diminue le risque de développer certaines maladies chroniques et augmente ainsi l'espérance de vie. Car, les aliments apportent l'énergie nécessaire au bon fonctionnement des cellules et permettent le développement harmonieux du corps.



Cette cherté de la vie ne facilite pas l'épanouissement des populations et c'est l'une des principales raisons qui justifie leur hystérie après le sacre des "Lions". À voir la manière dont elles exultaient, on se rend compte qu'elles avaient faim d'épanouissement, et étaient en train de déverser leur trop plein de frustration. Ainsi, cette victoire a été un vrai exutoire qui leur aura permis d'oublier, le temps d'une célébration, leurs dures conditions existentielles.



Aujourd'hui que l'on parle de la nomination d'un nouveau Premier ministre, suivie de la formation d'un nouvel attelage gouvernemental, il faudrait que Gorgorlu puisse sentir dans son vécu quotidien, qu'il y a un changement. Il faudrait une nouvelle façon de faire, une réelle volonté politique pour rendre la vie moins chère. Parce que si elle est aussi chère de nos jours, c'est à cause des intérêts privés particuliers, qui prennent toujours le dessus sur l’intérêt général. L’État ne s’intéresse qu'à ses impôts et à son train de vie princier. Et au moment où on fait des faveurs aux étrangers, on pressure Gorgorlu.



Aussi, est-il attendu du nouveau Pm, la mise en place d'une équipe gouvernementale déterminée, capable de remporter des victoires éclatantes dans la bataille contre le parti de la demande sociale, plus présente et plus pressante. Les urgences sont aujourd'hui devenues nombreuses et nécessitent des solutions urgentes.



Le Sénégal a toutes les ressources qu'il faut pour assurer à ses fils, une vie décente ; il suffit seulement de faire preuve de rigueur et de vision pour les utiliser à bon escient.



Donc, aujourd'hui, cette nouvelle équipe annoncée, est tenue de régler les nombreux problèmes des populations qui ont pour nom : cherté de la vie, coût exorbitant du loyer, santé malade, école en perdition, etc.



Actuellement, ce dont les populations ont besoin, c'est d'efficacité, d'actes concrets et moins de discours de politique politicienne. Parce que, malgré tous les remaniements qu'il y a eu et les changements promis, le constat est qu'à la fin, le peuple reste toujours sur sa faim, avec l'impression que plus ça change et plus c'est pareil : rien que des discours lénifiants.



Mais, comme le disait le juge Kéba Mbaye, « nos dirigeants politiques savent tous comme moi que ce n’est pas la politique politicienne qui développe un pays. Les pays les plus puissants du monde ne sont pas ceux où la politique est reine. C’est plutôt le contraire ».



Donc, pour remporter la bataille, trêve de discours et au travail !!!













Tribune



Par Fara Michel Dièye Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook