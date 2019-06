Nouveau massacre au Mali: Près de 100 morts dans l'attaque d'un village dogon dans le centre du pays

Le ministère malien de la Défense a confirmé à France 24, qu'un nouveau massacre au Mali, perpétré dimanche dans la commune de Sangha, dans un village dogon, avait fait au moins 95 morts et 19 disparus.





Un nouveau massacre a été perpétré au Mali, dimanche soir, cette fois dans un village dogon de la commune de Sangha.



Joint au téléphone par France 24, le maire de Sangha qui est sur place, a déclaré que 95 corps calcinés ont été retrouvés pour le moment, un bilan qui, selon lui pourrait augmenter. Il a également fait état d’une vingtaine de disparus.



De son côté, le ministère malien de la Défense a confirmé la découverte de 95 corps et annoncé que 19 personnes étaient portées disparues.



Selon le maire de Sangha, les assaillants ont mis le feu au village, et abattu tous ceux qui essayaient de sortir des habitations. "Le village est en grande partie détruit", a-t-il déclaré.















France24 Avec AFP