Nouveau mode de paiement des primes : Khady Diène Gaye précise le rôle du Trésor public Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Janvier 2025 à 17:19

Sénégal Atlanticactu/ Khady Diène Gaye/ Saliou Ndong La ministre des Sports, Khady Diène Gaye, a révélé une modification du système de distribution des primes aux athlètes, qui seront désormais versées directement par le Trésor public. « Auparavant, les paiements dans ce département se faisaient sous forme de déplacements avec des espèces sonnantes et trébuchantes. J’ai donc […] Sénégal Atlanticactu/ Khady Diène Gaye/ Saliou Ndong La ministre des Sports, Khady Diène Gaye, a révélé une modification du système de distribution des primes aux athlètes, qui seront désormais versées directement par le Trésor public. « Auparavant, les paiements dans ce département se faisaient sous forme de déplacements avec des espèces sonnantes et trébuchantes. J’ai donc proposé que désormais, le versement des primes se fasse directement à partir du Trésor public », a déclaré Khady Diène Gaye sur Wiwsport. Pour le football, a-t-elle déclaré, cela n’a posé aucun problème. « Une fois les explications données, tous les joueurs ont fourni leurs coordonnées bancaires, et les paiements sont désormais effectués directement par le Trésor public. Nos services ne sont plus impliqués dans la gestion des fonds », a précisé la ministre des Sports, ajoutant que cette démarche s’inscrit dans le projet « Jub Jubbal Jubanti ».



Source : Source : https://atlanticactu.com/nouveau-mode-de-paiement-...

