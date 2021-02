Nouveau né jeté dans une poubelle: Les habitants des Parcelles A, dénoncent et accusent les hommes.. Rédigé par leral.net le Vendredi 5 Février 2021 à 20:18 | | 0 commentaire(s)| Un nouveau-né a été retrouvé mort et jeté dans une poubelle hier aux Parcelles Assainies. Les habitants de l'unité 26 des P A du nom de ce quartier où la découverte macabre a été faite sont dans l'émoi et la consternation. Ils dénoncent cet acte et estiment que les hommes ont aussi une part de responsabilité dans ces histoires d'infanticide.



