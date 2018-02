Nouvel incident au procès Khalifa Sall et Cie: Un avocat de la défense expulsé par le juge Malick Lamotte

Khalifa Sall a encore perdu un de ses soutiens. Après Me El Hadji Diouf, c’est au tour Me Ousseynou Fall de se voir retiré du procès par le président du Tribunal. Une décision qui fait suite à un vif échange verbal entre le juge et l’avocat lorsque ce dernier a pris la parole pour demander à faire des observations.



« Je veux faire des observations avant de poser des questions à Khalifa Sall », demande Me Ousseynou Fall. « Non, on est à la phase de poser des questions aux prévenus », lui oppose catégorique le juge Lamotte. « Je vous le demande très respectueusement et solennellement », persiste l’avocat. « Je ne peux pas vous l’accorder », rétorque encore le juge.



Suffisant pour que Me Ousseynou Fall rentre dans une colère noire. « Depuis hier, vous interférez dans notre conduite à suivre et vous n’avez pas le droit de nous dicter la conduite à suivre. Je vous concède votre courte expérience de 25 ans et je vous rappelle mes 35 ans de barreau. C’est mon droit en tant qu’avocat pour pouvoir préparer mes plaidoiries », assène Me Fall, très passionnant dans ses intervention à la barre.



Vexé, le juge Malick Lamotte, lui, n’a pas attendu longtemps pour l’exclure du procès. « Je vous retire de ce procès. Vous ne pouvez plus continuez à plaider dans ce dossier. Je vous demande Me François Sarr (coordonnateur du collectif des avocats de Khalifa Sall, Ndlr) de prendre toutes vos responsabilités », affirme le président du Tribunal avant de suspendre l’audience. Et par solidarité de corps, tous les avocats de la défense se sont opposés à la décision. « Toute la défense est derrière Me Ousseynou Fall », entonnent-ils en chœur.



Kady FATY, leral.net

