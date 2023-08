Nouvelle Vision pour l'Assainissement: Mamadou Mamour Diallo démarre une étude ambitieuse à l'Onas

L'Office National de l'Assainissement du Sénégal (ONAS) a amorcé un tournant significatif dans la quête d'amélioration de l'assainissement au pays. Lors d'un atelier de démarrage dédié à un audit technique et organisationnel du fonctionnement de la chaîne de service des boues de vidange tenu ce mardi à la Direction générale, l'ONAS s'engage à élaborer des solutions novatrices pour relever les défis liés à l'assainissement autonome. Couvrant les régions de Dakar, Thiès, Diourbel, Louga et Fatick, cet événement marque le début d'une étude technique et organisationnelle ambitieuse, visant à repenser la gestion des stations de vidange au Sénégal. Écoutons Mamadou Mamour diallo Directeur général de l’onas au micro de Khadija THIOUB .