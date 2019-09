Nouvelle-Zélande: Un étudiant retrouvé mort dans son université, deux mois après sa disparition

Le corps d'un étudiant, disparu depuis deux mois, a été découvert dans les locaux de l'université de Canterbury, où il étudiait, à Christchurch en Nouvelle-Zélande, rapporte un média néo-zélandais, Stuff, cité par la BBC.



Ce sont d'autres étudiants, incommodés par l'odeur provenant de sa chambre, qui ont donné l'alerte et ont conduit à la découverte du corps, lundi soir. Les causes de la mort restent à déterminer.



Des "investigations approfondies" attendues



La victime a été trouvée dans sa chambre et n'a pas pu être immédiatement identifiée. Son identité n'a pas été divulguée, et seul le fait que le jeune homme était en première année d'études supérieures a été communiqué.



Le ministre de l'éducation néo-zélandais Chris Hipkins a réagi auprès de Stuff, expliquant attendre désormais que "l'université mène des investigations approfondies" sur cette affaire.