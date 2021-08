Nouvelle coalition de l'opposition : La position des Leaders du CRD et de la Coalition JOTNA Rédigé par leral.net le Samedi 21 Août 2021 à 22:40 | | 0 commentaire(s)|

A en croire le président de l’Alliance Générationnelle pour les Intérêts de la République (AGIR), Thierno Bocoum, Ousmane Sonko, Karim Wade et Khalifa Sall ont déjà mis en place une coalition pour les locales de 2022. Les Leaders du Congrès de la Renaissance Démocratique, d’une part, et les Leaders de la Coalition JOTNA, d’autre part, se sont réunis par visioconférence le vendredi 20 août 2021 pour se prononcer sur la formation des coalitions électorales



"La Conférence des Leaders invite tous les acteurs engagés pour le changement à l’humilité et à la lucidité pour percevoir que divisés, les adversaires de la Coalition du pouvoir prennent le risque pour notre pays de perdre les élections et donc, de prolonger les souffrances des populations sénégalaises ; une défaite qui les priverait d’une de la possibilité de confier la gestion directe de leurs cités à de nouvelles équipes pour plus engagées à améliorer leurs conditions de vie et d’existence", ont ils mentionné dans le communiqué.



Les Leaders des deux organisations réaffirment à tous les acteurs leur totale disponibilité à poursuivre les initiatives et les efforts nécessaires pour au bout aboutir à la construction d’une grande coalition de l’opposition ouverte à tous: partis politiques, mouvements politiques, organisations de société civile, personnalités indépendantes dépositaires d’enjeux communautaires. "Ils demeurent convaincus que c’est dans l’unité la plus large, et uniquement par cette option, qu’il sera possible de battre les candidats du pouvoir dans les grandes villes et dans plusieurs autres circonscriptions à travers le pays. Telle est la raison pour laquelle, les leaders du Congrès de la Renaissance Démocratique et de la Coalition JOTNA restent engagés et mobilisés dans cette perspective" réaffirment les Leaders du Congrès de la Renaissance Démocratique, d’une part, et les Leaders de la Coalition JOTNA.





