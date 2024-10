Nouvelle équipe dévoilée pour la Délégation sénégalaise au pèlerinage à la Mecque

L’équipe de la Délégation générale au pèlerinage aux Lieux saints de l’Islam a été renouvelée et annoncée hier, mercredi, au cours du Conseil des ministres. Le général de division Mamadou Gaye a été nommé Délégué général au pèlerinage en Arabie Saoudite, prenant la place de Boubacar Sarr, comme l’indique le […]<p style="text-align: justify;"><strong>Sénégal</strong></p>

<p style="text-align: justify;">Atlanticactu/ Nomination/ Saliou Ndong</p>

<p style="text-align: justify;">L’équipe de la délégation générale au pèlerinage aux lieux saints de l’Islam a été renouvelée et annoncée hier, mercredi, au cours du Conseil des ministres. Le général de division Mamadou Gaye a été nommé délégué général au pèlerinage en Arabie Saoudite, prenant la place de Boubacar Sarr, comme l’indique le communiqué du Conseil des ministres du 9 octobre.</p>

<p style="text-align: justify;">Le nouveau coordonnateur du pèlerinage annuel des musulmans sénégalais en Arabie Saoudite est, selon la même source, titulaire d’un master en sciences militaires.</p>

<p style="text-align: justify;">De plus, Assane Ndiaye, qui occupait précédemment le poste de conseiller à l’ambassade du Sénégal à Riyad ainsi qu’à la représentation permanente du Sénégal auprès de l’Organisation de la Conférence Islamique, a été nommé premier délégué général adjoint au pèlerinage en remplacement de Khadim Sylla.</p>

<p style="text-align: justify;">Mohamed Mansour Ndiaye, qui détient un master en traduction et interprétation de conférence, a quant à lui été nommé délégué général adjoint au pèlerinage, succédant à Ousmane Ndoye.</p>

</div><br /><br />Source : <a href="https://atlanticactu.com/nouvelle-equipe-devoilee-pour-la-delegation-senegalaise-au-pelerinage-a-la-mecque/" class="link">https://atlanticactu.com/nouvelle-equipe-devoilee-...</a>











