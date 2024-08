Nouvelle mesure de circulation: Charrettes et pousse-pousses interdites de circuler sur les voies du BRT Rédigé par leral.net le Dimanche 4 Août 2024 à 00:28 | | 0 commentaire(s)| Le 29 juillet 2024, une nouvelle mesure de circulation est entrée en vigueur à Dakar, interdisant aux charrettes et pousse-pousse de circuler sur les voies du Bus Rapid Transit (BRT). Cette décision, annoncée par le Préfet du département de Dakar, vise à améliorer la sécurité publique et la fluidité du trafic. Cependant, les charretiers, affectés par cette interdiction, expriment leur désarroi face à l'impact négatif sur leurs activités quotidiennes, craignant une baisse significative de leurs revenus. De leur côté, les piétons et autres usagers de la route saluent cette initiative, espérant une meilleure sécurité et une circulation plus libre.



