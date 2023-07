Nouvelle mosquée : Les résidents des quartiers Almadies 16, 17 et environs, auront bientôt un lieu de prière Rédigé par leral.net le Samedi 15 Juillet 2023 à 18:17 | | 0 commentaire(s)| Les résidents des quartiers des Almadies 16, 17 et environs, auront bientôt une nouvelle mosquée, qui deviendra un lieu de prière central pour les fidèles musulmans. Avec un coût estimé à 160 millions FCfa, la pose de la première pierre de ce projet a eu lieu ce samedi, marquant ainsi, le début des travaux. Les initiateurs expliquent les fondements de cette nouvelle mosquée qui, selon eux, promettra de devenir un symbole de paix, de dialogue interreligieux et de solidarité, au sein de la communauté locale.



