Nouvelle révélation de Clédor Sène sur le pétrole: « Moustapha Niasse détient 85% du bloc de Domflor, à travers Oryx pétrolium » Le scandale du pétrole sénégalais n’a pas encore livré tous ses secrets. Et il n’y aurait pas que Aliou Sall qui bénéficierait de faveurs inconsidérées. En effet, Clédor Sène affirme que l’actuel président de l’Assemblée nationale, « Moustapha Niasse, détient 85% du bloc de Domflor, situé en Casamance, à travers sa société Oryx pétrolium ».

Rédigé par leral.net le Samedi 8 Juin 2019

Invité de le Sen Tv, Clédor Sène révèle que « c’est en 2012 que le président Macky Sall a signé ce décret pour ce bloc de Domflor ». Et de confier, « le Sénégal n’a que 10% sur ce bloc puisque 5% de ce gisement sont attribués à la Guinée-Bissau ».



Selon le président du mouvement ‘’Claire vision’’, « il n’y a pas que Aliou Sall qui est favorisé dans le pétrole sénégalais, d’autres personnalités ont bénéficié des faveurs de l’Etat ».

