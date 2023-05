Nouvelle suspension de l’audience : Les temps forts du procès « Sweet beauty» ! Rédigé par leral.net le Mardi 23 Mai 2023 à 19:35 | | 0 commentaire(s)|

Les débats se poursuivent devant la Chambre criminelle de Dakar où s’est ouvert ce mardi matin le procès de l’affaire « Sweet beauty ». Malgré le retrait des avocats de Ndèye Khady Ndiaye et de ceux d’Ousmane Sonko qui ont demandé le report du procès, le juge Issa Ndiaye a retenu l’affaire. A la barre, Adji Sarr […] Les débats se poursuivent devant la Chambre criminelle de Dakar où s’est ouvert ce mardi matin le procès de l’affaire « Sweet beauty ». Malgré le retrait des avocats de Ndèye Khady Ndiaye et de ceux d’Ousmane Sonko qui ont demandé le report du procès, le juge Issa Ndiaye a retenu l’affaire. A la barre, Adji Sarr et son ex-patronne Ndèye Khady Ndiaye ont, chacune, tenté de se défendre face aux questions du juge, du procureur et des avocats de la partie civile. A noter qu’en l’absence de l’accusé, la défense ne peut pas prendre la parole en vertu des dispositions de l’article 308 du Code de procédure pénale. Les débats ont tourné autour des types de massages pratiqués dans ledit salon, la qualité et l’âge des masseuses, ainsi que les circonstances dans lesquelles les faits supposés de viols et de menaces de mort se sont produits. “La deuxième fois, il m’a sodomisée…J’avais des difficultés pour aller aux toilettes et je souffrais sans broncher », raconte Adji Sarr. Qui ajoute :

“La troisième fois, j’étais tellement épuisée que je ne pouvais pas nettoyer le jacuzzi, avoue-t-elle. Il a introduit ses doigts dans mon sexe et m’a obligé de les sucer. Il m’a pris à plusieurs reprises après avoir chassé l’autre masseuse” Adji Sarr déclare qu’à chaque fois que le leader du Pastef commandait un massage à quatre main, il chassait la seconde masseuse avant d’abuser d’elle avec violence. “Il me donnait ensuite de l’argent pour acheter la pilule du lendemain”, avoue-t-elle. « La quatrième fois je n’en pouvais plus, j’ai donc appelé Sidy Ameth Mbaye. Il est venu avec le médecin me prendre ». Prenant la parole, Ndeye Khady Ndiaye a nié en bloc. « Le 31 décembre, dont parle Adji Sarr, j’étais à l’hôpital, a narré Ndèye Khady Ndiaye. J’avais demandé à Adji de rentrer. Elle a refusé sous prétexte qu’elle n’avait nulle part où aller. Elle m’avait dit qu’elle allait appeler une de ses amies du nom de Maman Ba pour qu’elle vienne lui tenir compagnie. C’est alors qu’on s’est parlé et qu’on est tombé d’accord. Pendant un mois, je suis restée à l’hôpital. A mon retour, mon mari m’a dit qu’il avait vu Sidy Ahmed Mbaye tourner autour de la maison ». Le même jour, raconte toujours Ndeye Khady Ndiaye, « Maman Ba a surpris Adji en train de parler au téléphone en disant que le gars (Ousmane Sonko) était dans la cabine mais qu’il ne va pas durer car il a choisi un massage 4 mains ». « Par la suite, ce même jour, Mama Ba m’a dit que lorsque Adji est sorti de la cabine en chantonnant, son téléphone a sonné. Au bout du fil, la personne lui a demandé si elle avait obtenu ce qu’on lui avait demandé d’obtenir. La même personne lui a demandé si Ousmane Sonko avait éjaculé », ajoute-t-elle Finalement, Ndeye Khady Ndiaye lave à grande eau Ousmane Sonko. « Le jour où le capitaine Touré m’a appelé pour me parler de la plainte, j’ai appelé toutes les filles qui avaient déjà massé Ousmane Sonko. Ces dernières m’ont affirmé qu’elles n’avaient jamais observé un comportement suspect chez Sonko ». S’agissant du viol, Ndeye Khady Ndiaye déclare que Adji Sarr ne lui avait jamais dit qu’elle subissait un viol. S.G



Source : https://lesoleil.sn/nouvelle-suspension-de-laudien...

