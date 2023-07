Nouvelle ville de Thiès: Abdoulaye Seydou Sow procéde à la cérémonie de pose de première pierre sur le site de Mbour 4

Le ministre de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique, Abdoulaye Seydou Sow a procédé à la cérémonie de pose de première pierre de la création de la nouvelle ville de Thiès sur le site de Mbour 4 (Thiès-Keur Moussa). D'après le ministre Abdoulaye Seydou Sow, "cette initiative entre en droite ligne avec la vision du Président de la République qui déclarait : "Offrir des logements décents et accessibles par la construction de 100 000 logements sociaux sur 5 ans. En plus des logements, ce projet offrira également un cadre de vie exceptionnel pour ses occupants.