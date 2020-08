Noyade d’un candidat au Bfem dans un bassin de rétention: La société Eiffage accusée d’être à l’origine de la mort tragique du jeune Saliou faye

Rédigé par leral.net le Mardi 25 Août 2020 à 11:27 | | 0 commentaire(s)|

Pour drainer les eaux hivernales et lutter contre les inondations qui noyaient les quartiers de la Banlieue, l’ancien régime avait décidé de construire des bassins de rétention. Plutôt que de stagner dans les quartiers, les eaux de pluies étaient donc dirigées vers ces bassins de rétention dont la plupart n’étaient pas clôturées au début et ne disposaient pas de grilles de protection. Conséquence : beaucoup d’enfants s’y sont noyés.



Selon Le Témoin, au village de Keur Daouda Sarr, situé près de l’autoroute à péage et à 3 km de la ville de Rufisque, un adolescent de 16 ans, candidat au BFeM (brevet de fin d'études moyennes) n’a hélas pas eu la chance de passer son examen. Pape Saliou Faye s’est noyé dans un bassin de rétention qui est en fait un chantier que la société française, Eiffage, avait laissé sans aucune protection. Les eaux de pluie ont fini par remplir ce vaste trou, le transformant en étang dans lequel les enfants de la localité, en cette période de forte canicule et d’interdiction des plages, viennent se baigner.



En dépit de l’interpellation des populations, la société Eiffage n’avait pas jugé utile de fermer l’excavation où s’est produit le drame. La famille Faye accuse la société française d’avoir ôté la vie à son jeune garçon de 16 ans, ce lundi 17 août 2020.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos