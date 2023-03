Ñu Dem Ndar, pour promouvoir la destination de Saint Louis

Rédigé par leral.net le Samedi 18 Mars 2023 à 14:26 | | 0 commentaire(s)|

Initié par la Direction de la Promotion Touristique (DPT), le programme « ÑuDemNdar » a été lancé ce vendredi 17 mars 2023 à Saint-Louis. ÑuDemNdar est un concept qui vise à promouvoir l’offre Touristique nationale à travers la mise en valeur et la vulgarisation des nombreux produits et sites dans la région de Saint-Louis. Les activités prévues pour trois jours (17, 18, 19 mars) ont démarré par un panel sur une double thématique : Le rôle de la Femme dans la chaîne de valeur Touristique ; et Femme et digitalisation dans le secteur touristique. En présence du Directeur de la Promotion Touristique, les brillantes interventions des panélistes ont été bien appréciées par l’audience composée de conseillers techniques, de chefs de service régionaux, d’acteurs et actrices touristiques et d’étudiants.