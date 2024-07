Nucléaire français : le Vigilant un sous-marin nucléaire indétectable capable d'atteindre une cible à 9000 km Rédigé par leral.net le Lundi 29 Juillet 2024 à 15:46 | | 0 commentaire(s)|



sur le globe, rares sont les pays qui disposent de l’arme nucléaire. Composé de neuf puissances, le cercle atomique est encore plus restreint lorsque l’on évoque les États capables d’envoyer la bombe depuis la composante océanique. En effet, seulement six d’entre eux maîtrisent cette technologie dont les capacités sont secrètement gardées par leur propriétaire.

Ils sont aussi un élément prépondérant dans la stratégie de dissuasion et de défense de plusieurs nations.

1 États-Unis. 2 Russie. ... 3 Chine. ... 4 France. ... 5 Royaume-Uni. ... 6 Inde.







Source : Le Vigilant, l'un des quatre sous-marins nucléaire lanceur d'engins (SNLE) français de la Force océanique stratégique (FOST)Source : https://www.jotaay.net/Nucleaire-francais-le-Vigil...

