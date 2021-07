Nucléaire iranien: Washington lie son retour dans l’accord à de « futures » discussions sur les missiles et la région Rédigé par leral.net le Mercredi 28 Juillet 2021 à 14:10 | | 0 commentaire(s)|

Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a estimé mercredi que les Etats-Unis avaient lié leur retour à l'accord sur le nucléaire iranien à de « futures » discussions sur les missiles de Téhéran et les questions régionales. Washington a dit « vous devez inclure une phrase dans cet accord qui dit que certaines questions seront abordées à l'avenir, ou nous n'aurons pas d'accord », a déclaré M. Khamenei, selon son site internet. « Avec cette phrase, ils veulent avoir une excuse pour leurs ingérences futures concernant l'accord lui-même, les missiles et les questions régionales », a-t-il ajouté.



Source : Source : http://lesoleil.sn/ucleaire-iranien-washington-lie...

