OFFICIEL : Usher divorce de sa femme Grace Miguel après deux ans de mariage

Après s'être séparés en mars dernier après deux ans de mariage, Usher et son épouse Grace Miguel ont officiellement déposé leur demande de divorce auprès d'un juge.



Plus que quelques finalisations et le divorce sera prononcé. En mars dernier, Usher et son épouse Grace Miguel annonçaient qu'ils se séparaient via un communiqué de presse. Et si depuis, aucun divorce n'avait été officiellement proclamé, cela ne saurait tarder. En effet, comme le révèle TMZ, les deux ex-amoureux ont déposé une demande de divorce vendredi 28 décembre à Atlanta. Une séparation à l'amiable, puisque Usher et Grace Miguel ont convenu selon le site américain d'un arrangement confidentiel, et attendent désormais la signature d'un juge.



L'annonce de ce divorce après deux ans de mariage avait déjà pris de court quelques fans de Usher, tant tant il était discret sur sa vie privée. "Après beaucoup de réflexions et considérations, nous avons décidé d'un commun accord de se séparer, en tant que couple", déclarait-il avec Grace Miguel en mars dernier, avant de poursuivre : "Nous restons profondément connectés, nous restons des amis très proches qui continuent à se soutenir mutuellement dans les différentes phases de nos vies. Le respect et l'amour que nous avons l'un pour l'autre continueront ainsi à grandir à mesure que nous avançons."



Mais c'est un coup dur pour Usher. En effet, C'est le deuxième mariage qui se solde par un divorce pour le chanteur. Avant Grace Miguel, il était marié à la styliste Tameka Foster.



