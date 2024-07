OLAC : Diarra Sow annonce des mesures pour la réserve de Bango et le Canal de Gandiol Rédigé par leral.net le Mardi 9 Juillet 2024 à 13:27 | | 0 commentaire(s)| La nouvelle directrice de l'Olac (office des lacs et cours d’eau du Sénégal), veut résoudre le problème de la réserve de Bango, qui prive parfois les habitants de Saint-Louis d’eau potable, à cause des plantes aquatiques. Elle a aussi promis de trouver des solutions pour mieux gérer le canal de Gandiol, qui est sec depuis quelques années. Diarra Sow a promis de faire face à la salinisation du sol pour permettre aux populations de continuer la culture maraîchère. Elle est au micro d'Adama Sall et El hadj Guèye, les correspondants de Leral à Saint-Louis.





