ONFP: Le film de la présentation des CFP de Thieppe et de Gandon Rédigé par leral.net le Jeudi 11 Novembre 2021 à 14:54 | | 0 commentaire(s)| L'Office national de Formation professionnelle (ONFP) vous présente les Centres de Formation professionnelle en Tourisme Hôtellerie et Restauration de Gandon (Saint-Louis) et celui d'Horticulture de Thieppe (Louga), construits et équipés à travers sa mission de Maîtrise d'Ouvrage Délégué avec le MEFPAI, dans le cadre du projet Formation professionnelle pour l'Emploi et la Compétitivité (FPEC) financé par la Banque Mondiale, l'Agence Française de Développement et l'Etat du Sénégal.



Cérémonie de remise des clés ce Vendredi 12 novembre 2021 à 10h à Gandon et à 15h30 à Thieppe sous la Présidence Effective de M. Dame Diop MEFPAI avec la participation de Dr Souleymane Soumaré DG ONFP et des Autorités territoriales



Accueil Envoyer à un ami Partager