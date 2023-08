ONFP et ONG Jamra unis pour l'Employabilité : Former les migrants de retour de Dubai Rédigé par leral.net le Vendredi 11 Août 2023 à 19:27 | | 0 commentaire(s)| En cette période marquée par la recrudescence de l'émigration clandestine, un atelier d'identification des besoins en formation des migrants de retour de Dubaï, a été organisé par l'ONFP (Office National de Formation Professionnelle) et l'ONG Islamique Jamra, dans le but de former les migrants de retour. C'est dans cette optique que le directeur de l'ONFP et Mame Mactar Guèye de Jamra, ont signé un partenariat. Ils s'engagent désormais à promouvoir l'employabilité des jeunes.



Mounirou Ly, directeur général de l'ONFP, s'exprime au micro de Niania Kâ et Thiala Loum.



