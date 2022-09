ONG 3D/Oxfam: Lutte contre la pauvreté et les disparités comme la santé et l'éducation Rédigé par leral.net le Mardi 6 Septembre 2022 à 18:53 | | 0 commentaire(s)| Dans le cadre du Programme Renforcement des bonnes pratiques et des mobilisations citoyennes en faveur des politiques publiques adaptées à la réduction des inégalités au Sahel, l’Ong 3D en partenariat avec Oxfam, a réalisé une étude sur la Cartographie de la distribution territoriale des services essentiels comme la santé et l'éducation.

Une enquête de terrain effectuée dans douze (12) communes dans des régions ciblées a ressorti la pauvreté et les disparités sociales notamment dans les domaines de la santé et de l'éducation qui sont toujours d'actualité au Sénégal.



