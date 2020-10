OPÉRATION DE RENOUVELLEMENT DE PIECES A L'USINE DU POINT B (Dakar, Front de Terre)

Remise à neuf de pièces essentielles de l'Usine du Point B, un patrimoine très important pour l'alimentation en eau potable de Dakar, qui subit un coup de neuf depuis mardi 06 octobre 2020. La SEN'EAU a demandé et obtenu de la SONES, l'autorisation de mener des travaux d'entretien d'un tuyau soumis à d'importantes fuites dans un regard aménagé au pied du réservoir. Des pertes d'eau et un risque élevé d'incident pouvant priver Dakar d'eau, en plus de créer des inondations. La seconde pièce à changer est une vanne qui, si elle fonctionne, permettra d'isoler l'usine en y menant des travaux sans arrêter le système d'alimentation.