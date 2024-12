OUSMANE SONKO ÉVOQUE SA DÉCLARATION DE POLITIQUE GÉNÉRALE DEVANT L’ASSEMBLÉE Rédigé par leral.net le Mercredi 4 Décembre 2024 à 00:01 | | 0 commentaire(s)|

Le Premier ministre a annoncé en Conseil des ministres sa volonté de présenter sa DPG devant la nouvelle Assemblée nationale dans les plus brefs délais. iGFM - (Dakar) Ousmane Sonko veut à présent faire sa déclaration de politique générale. Le premier ministre en a fait l’annonce en conseil des ministres ce mardi. Le Premier ministre a demandé au ministre Secrétaire général du gouvernement, de coordonner les travaux de finalisation de sa Déclaration de Politique générale. C'est ce que rapporte le communiqué du Conseil des ministres. Ousmane Sonko compte «effectuer la Déclaration de politique générales dans les plus brefs délais devant la nouvelle Assemblée nationale», informe le texte. Par ailleurs, le Premier ministre a exhorté les ministres à engager l’année budgétaire 2025, en accordant une priorité aux dossiers les plus urgents. À cet effet, chaque ministère est instruit d’élaborer un plan d’actions pour le premier semestre 2025, renseigne le communiqué du Conseil des ministres. Source Logo: SenePlus Primary Section: Politique Archive setting: Unique ID: Alioune



Source : Source : https://www.seneplus.com/politique/sonko-evoque-sa...

