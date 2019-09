Occupation anarchique à Saly- Alioune Sarr, Ministre : « Nous n'allons pas accepter qu'une minorité sacrifie tout un investissement»

Rédigé par leral.net le Lundi 2 Septembre 2019 à 19:10 | | 0 commentaire(s)|

Le ministre du Tourisme et des transports aériens, Alioune Sarr a présidé ce matin, une rencontre au niveau de la station balnéaire. Les acteurs ont dénoncé l’installation d’un garage à l’entrée de Saly. Ainsi, il a été révélé que le président Macky Sall avait dégagé un budget de 1 milliard de FCfa en 2013 pour la rénovation de l'entrée de Saly. Mais, à la fin des travaux, le garage clandestin s'est accaparé des lieux.



« On préfère ce qui y était aujourd'hui. Toute l'insécurité de Saly vient de cette gare clandestine. On pose ce problème depuis 5 ans et aucune solution n'est apportée », déplore Pathé Dia.



La Mairie a dégagé un budget de 50 millions de FCfa pour la construction d'une police. Les autorités administratives sont invitées à agir rapidement pour dégager ces occupants clandestins. « Nous n'allons pas accepter qu'une minorité sacrifie tout un investissement. Si la mairie a demandé qu'on libère cet espace, il faut le faire », a instruit Alioune Sarr.



Et, le ministre veut que le Maire de Saly, Ousmane Guèye et le Directeur de la Sapco entament rapidement les travaux paysagers afin de protéger cet espace des occupations anarchiques.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos