" Octobre Rose 2020 se fera même si la Covid-19 continue toujours sa propagation" (Vidéo)

Vendredi 19 Juin 2020

"La Ligue sénégalais contre le Cancer est une fédération qui est composée de dix-neuf associations dont six qui sont exclusivement pour la lutte contre le cancer et le reste nous viennent en aide pendant nos activités.



Depuis l’avènement du COVID-19, les plus grands problèmes des malades sont les retards sur les traitements dus à la fermeture des frontières mais aussi, des problèmes sur la cherté du transport.



Nous avons actuellement 135 (cent trente-cinq) malades que nous prenons en charge, dont les femmes sont majoritaires.



Avec le Covid-19, nous conseillons aux malades de venir se soigner, car le Covid-19 n’a rien à voir avec le Cancer et nous avons mis en place tous les dispositifs de lutte contre le cancer.



Nous faisons appel à toutes les bonnes volontés, pour qu’ils viennent au secours des malades du cancer, tant en moyens techniques, matériels ou financiers. Car en ces temps de pandémie, les malades ont plus de problèmes pour de soigner.