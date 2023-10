Octobre Rose: 500 femmes consultées et sensibilisées sur les dangers du cancer à Médinatoul Salam Rédigé par leral.net le Dimanche 22 Octobre 2023 à 17:32 | | 0 commentaire(s)| Une journée de sensibilisation et de dépistage a été organisée par le courel Nourou Darayni médical, en collaboration avec Enda santé. Ainsi, 500 femmes ont été consultées et sensibilisées sur les dangers du cancer. Des médicaments ont été octroyés gratuitement après la consultation.



Accueil Envoyer à un ami Partager