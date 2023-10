Octobre Rose au Sénégal: Les femmes sénégalaises s'expriment sur le cancer du sein

Samedi 7 Octobre 2023

Alors qu'Octobre Rose bat son plein au Sénégal, les femmes du pays se font entendre et partagent leurs points de vue sur la prévention, la sensibilisation et le combat contre le cancer du sein. Dans ce reportage, nous explorons les témoignages poignants et les opinions des femmes sénégalaises qui s'engagent pour faire reculer cette maladie redoutable. Une prise de parole inspirante dans le cadre de cette importante campagne de sensibilisation.