Octobre rose: L'Association des Femmes de l'ARTP offre 1,5 million FCfa à l'ACS

Dans le but de lutter contre le cancer du sein et du col de l'utérus au Sénégal, l'Association des Femmes de l'Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP), a remis un chèque d'une valeur d'un million cinq cent mille (1.500.000) FCfa á l'Association cancer du Sénégal. La cérémonie de remise du chèque a eu lieu ce matin, à l'occasion de la sensibilisation sur la maladie. Selon la présidente, c'est pour apporter leur participation en ce mois d'Octobre rose.