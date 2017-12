Officialisation du Derby Fass / Guédiawaye, au CNG : Les raisons de l'échec de la régularisation Balla Gaye 2/ Gris Bordeaux Hier, dans les locaux du CNG, il était prévu de régulariser le combat entre Balla Gaye 2 de Guédiawaye et Gris Bordeaux de Fass, mais un fait inattendu s'est produit. Le manager du dernier nommé a brillé par son absence, pour la seconde fois. Ce qui a provoqué le report de la régularisation de l'affiche.

La régularisation du combat entre Balla Gaye 2 et Gris Bordeaux est en train de tirer en longueur. La structure Luc Nicolaï and Co avait convié les deux camps à se présenter pour régulariser le duel tant attendu par le peuple de la lutte. Comme lors de la première rencontre, le manager de Gris Bordeaux a posé un lapin aux organisateurs. Il a brillé par son absence, pour la seconde fois. Il a été représenté par Khalifa Dia, frère de feu Moussa Dia.



Joint au téléphone, Alassane Diakhaté de renseigner : « Je n’ai pas effectué le déplacement mais j’ai mandaté Khalifa Dia pour qu’il signe à ma place ». C’est ce que Double Less, manager de Balla Gaye 2, a rejeté, arguant que ce dernier n’est pas membre du regroupement des managers. Et pour être membre de cette structure, il faut adresser une correspondance à l’Association des managers dirigée par Bassirou Badou, pour espérer être accepté. Même si Khalifa Dia détient la licence de manager, Double Less n’a pas accepté de régulariser.



C’est ce qui a fait que la régularisation n’a pu se tenir et a été renvoyée à une date ultérieure, nous renseigne Mbaye Diagne de la structure Luc Nicolaï and Co. « On va se retrouver prochainement. Le promoteur Luc Nicolaï est prêt, le camp de Balla gaye 2 est prêt, nous attendons que l’écurie Fass arrondisse les angles pour enfin régulariser ce combat titanesque ».







