Officiel: Teungueth FC sacré champion du Sénégal

C’est désormais officiel! Teungueth FC est le nouveau champion du Sénégal, suite au match nul de Génération Foot contre l’AS Douane (1-1) lors de la 24e journée de Ligue 1.

Vainqueur du Stade de Mbour (2-1) ce samedi, TFC devait attendre, le match de Génération Foot pour espérer être sacré champion avant la 25e journée. Et c’est désormais officiel. Le match nul des Grenats face aux Gabelous (1-1) facilite les choses aux Rufisquois.

Leader avec 50 points à deux journées de la fin du championnat, Teungueth FC ne peut plus être rattrapé par le dauphin Génération Foot qui accuse un retard de 8 points. C'est le premier sacre du Teungueth FC en Ligue 1, depuis sa création il y a 10 ans. Bravo !





Source : Source : https://www.jotaay.net/Officiel-Teungueth-FC-sacre...

