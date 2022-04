Offre et cession de drogue: Deux footballeurs de l’As des Parcelles assainies, jugés pour vente d’ecstasy

Deux footballeurs à l’As des Parcelles Assainies, Fallou Sow et Babacar Gnirou, ont fait face hier au juge du tribunal des flagrants délits de Dakar, pour offre ou cession de drogue.



Le premier cité a été arrêté devant la boîte de nuit «Trafic» en face du Centre National de Transfusion Sanguine (Cnts) de Fann. Il était en possession de 15 comprimés d’ecstasy, qu’il s’apprêtait à vendre aux fêtards de la boîte de nuit. Interrogé par les enquêteurs, il a soutenu que c’est son ami Babacar Gnirou qui lui avait remis ces comprimés. A l’en croire, ces comprimés augmentent la virilité d’un homme. « J’ignorais que la loi interdisait ces comprimés. En plus, je ne savais pas que c’était de la drogue. Je suis un footballeur, raison pour laquelle je ne me doperai jamais », a-t-il déclaré.



Son coprévenu Ababacar Gnirou de renchérir : « Nous sommes des joueurs. C’est un de mes amis du nom de Ibrahima qui vient de la Gambie, qui m’a donné ces comprimés. C’était la première fois qu’on voyait ces comprimés. Il nous a dit que cela rendait puissant au lit. Comme je ne fréquente pas les boîtes de nuit, je les ai remis à Fallou ». Mais ces propos de Fallou Sow et de Babacar Gnirou, n’ont pas convaincu les enquêteurs.



Lors de leur procès hier, le parquet a requis l’application de la loi. Pour l’avocat de la défense, Me Bassirou Lô, le délit de trafic n’existe pas dans ce dossier. « Ils n’avaient pas commencé à commercialiser les comprimés. Fallou a été arrêté aussitôt qu’il les a pris. C’est pourquoi je demande de requalifier les faits en détention simple. Ils jouent dans une équipe de championnat aux Parcelles Assainies. A leur âge, ils ont la curiosité de tester tout et n’importe quoi. On ne leur a jamais dit que c’était de la drogue », affirme le conseil des mis en cause.



Abondant dans le même sens, Me Baba Diop a demandé au tribunal de ramener les faits à leur juste proportion, avant de solliciter une application bienveillante de la loi. « Babacar Gnirou m’a avoué qu’il a plus de talent que Sadio Mané. Il est de la Casamance et très talentueux au foot. La seule information qu’ils avaient, c’était que ces comprimés sont prisés dans les boîtes de nuit », a indiqué Me Baba Diop. Après avoir requalifié les faits en détention de drogue, le tribunal a condamné les prévenus à 15 jours de prison ferme.













L'As

Ndèye Fatou Kébé