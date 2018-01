Ois: Youssou Touré perd définitivement la bataille... L'Organisation des instituteurs du Sénégal (Ois) relève désormais de la propriété exclusive des camarades du sieur Hamidou Ba. Le ministre-conseiller Youssou Touré et ses camarades ont ainsi perdu l'ultime round de leur long feuilleton judiciaire, suite à la décision de la Cour suprême de Dakar.

Rédigé par leral.net le Mardi 2 Janvier 2018 à 10:47 | | 0 commentaire(s)|

L'institution juridictionnelle suprême de l'architecture judiciaire a définitivement tranché la lancinante question de la représentativité des deux entités différentes et rivales de l'Ois (le camp du ministre -onseiller Youssou Touré et celui du sieur Hamidou Ba). Ainsi, elle a donné les pleins pouvoirs et le droit exclusif d'exercice de l'Organisation des instituteurs du Sénégal au sieur Hamidou Ba et consorts. "Cette histoire de légitimité et légalité est maintenant derrière nous. C'est une nouvelle ère de l'Ois qui s'ouvre". L'information a été donnée le week-end dernier, à l'occasion du 3e congrès ordinaire de ladite structure syndicale, par le secrétaire général sortant Hamidou Ba.



"Le Président Macky a mis un grand prix pour l'enseignant, mais les enseignants ont besoin de petits prix"



Ce dernier a saisi l'opportunité de lister les griefs de leu structure et interpellé le président de la République, sur la nécessité de résoudre leurs préoccupations. "L'Etat du Sénégal ne fait pas de l'éducation et de la formation, sa priorité.



Macky Sall a mis un Grand prix pour l'enseignant. Mais, nous pensons que les enseignants ont besoin de petits prix, notamment, nos arrêtés, nos actes, nos alignements et nos rappels. Ce sont les préalables à ce Grand Prix", a laissé entendre Hamidou Ba. Qui promet de massifier l'Ois et de continuer le combat pour la défense et les intérêts matériels et moraux de ses camarades.











Les Echos

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook