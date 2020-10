Old School Funky Family toujours au sommet avec l'album Tonus ! Rédigé par leral.net le Mercredi 14 Octobre 2020 à 16:00 | | 0 commentaire(s)|

Pour Tonus !, le quatrième album, annoncé pour le 6 novembre 2020, le groupe composé de huit musiciens, célèbre ses références telles que Maceo Parker, Roy Hargrove ou Fela Kuti avec onz...





Source : OSFF ou plutôt la Old School Funky Family fête ses quinze ans d'existence et de maestria funk avec un album particulièrement contagieux. Tonus ! sort le 06 novembre sur les labels Pleins Poumons Productions / Take It Easy Agency. On peut déjà écouter le titre Kampala grâce à une belle vidéo de session.Source : https://www.podcastjournal.net/Old-School-Funky-Fa...

