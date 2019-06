Olivier Furdelle, DG Téranga Capital : "Nous participons à Orange Fab en tant que monteur, mais..."

"Nous participons à Orange Fab Sénégal avec beaucoup d'intérêts. Nous finançons et accompagnons les petites entreprises dans le numérique et au delà. Tous les acteurs de l'écosystème doivent collaborer pour faire fructifier l'écosystème globalement" a déclaré Olivier Furbelle, Directeur général de Téranga Capital lors de ce 4e édition de Orange Fab Sénégal. Avant de renchérir : "Nous sommes heureux que ces entreprises aient pu être accompagnées pour rendre leurs projets plus matures et solides. Nous participons en tant que monteur mais derrière nous sommes bénéficiaire du programme. Puisque certaines entreprises sorties des éditions précédentes ont pu être financées directement par Téragna Capital.