Omar Pène honoré par la CEDEAO : les témoignages du président Macky Sall Une palme de plus dans la carrière musicale du lead vocal du Super Diamono. Omar Pène a été désigné hier lauréat du Prix d'Excellence de la Cedeao pour les Arts et la Culture.

Rédigé par leral.net le Lundi 5 Décembre 2022 à 15:52 | | 0 commentaire(s)|

Il a été distingué en même temps que Wolé Soyinka, Prix Nobel de Littérature. Le Président Macky Sall qui était à la cérémonie de remise du prix estime que Omar Pène est un artiste engagé qui a mis son immense talent au service du panafricanisme, comme l'illustrent ses chefs-d'œuvre : Cheikh Anta Diop et N'krumah.



Le chef de l’Etat remercie le patron de Super Diamono pour lui avoir dédié son prix devant ses pairs. Il adresse ses remerciements aussi à sa «Muse » que Pène a immortalisée avec la chanson Banna.



En appelant son épouse à ses côtés pour recevoir son Prix, Omar Pène donne un bel exemple de masculinité positive, dit le Président Sall.



"L'As"

