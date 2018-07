On fonce sur le coco, l'aliment qui a tout bon !

Farine de coco, huile de coco, sucre de coco, lait de coco, eau de coco... C'est fou tout ce que la noix de coco peut fournir de bon ! En effet, ce fruit recèle une multitude de bienfaits. Des atouts que les fans de beauté connaissent déjà bien, mais que les foodistas et autres nutritionnistes commencent également à apprécier. Et l'on trouve les produits à base de noix de coco de plus en plus facilement. Alors pourquoi on craque sur le coco ?



L'eau de coco, saine et désaltérante

L'eau de coco est ce liquide aqueux et translucide, délicate, légère, douce, avec une pointe d'acidité, légèrement salée, avec bien sûr un goût de coco, que l'on déguste à peine la noix de coco tombée de l'arbre. Elle affiche une teneur en sucres très basse (1,1 g pour 100 ml), une faible addition calorique (34 kcal pour un grand verre de 300 ml) et contient des micronutriments intéressants.



Avant tout, et comme tout produit issu du coco, elle contient de l'acide laurique, à l'action anti-bactérienne reconnue, et aux effets bénéfiques sur le système immunitaire. Elle affiche également une belle teneur en sels minéraux, ce qui en fait une super boisson pour les sportifs, d'autant qu'elle est sans sucres ajoutés.



Mais nous on l'aime pour ses qualités désaltérantes, sa saveur originale, et son côté healthy.



L'huile de coco, le gras minceur

Huile et minceur sont deux mots qui a priori ne vont pas très bien ensemble. Pourtant, aussi saugrenu que cela puisse paraître, l'huile de coco constitue une source de lipides très intéressante pour le corps.



Pourquoi ? Parce que les acides qu'elle contient sont très bien métabolisés. En effet, leur structure moléculaire (des triglycérides à chaîne moyenne, les fameux TCM) permettent de passer plus vite dans le sang, donc de ne pas rester stockés sous forme de gras dans le corps. Ainsi, ils fournissent de l'énergie au cerveau, aux muscles et au coeur.



Des graisses qui ne viennent pas se loger sur les fesses donc, nous, on adore !



De plus, l'huile de coco reste figée à température ambiante, donc demeure peu sensible à l'oxydation. On la choisit vierge et bio pour bénéficier de tous ses arômes, ou bio et désodorisée (à la vapeur d'eau) pour profiter de tous ses bienfaits, sans le goût coco.



Le sucre de fleur de coco, un sucre à IG bas

Un sucre un peu brut, légèrement humide, roux, à la saveur un peu caramélisée issu de la sève de la fleur de cocotier et qui présente un index glycémique de 24.5, on dit oui !



La manière dont il est récolté explique quelque peu son coût plus élevé que le sucre issu de la betterave, mais comme vous sucrez moins qu'avant, autant vous octroyer un sucre plus qualitatif.



La noix de coco truffée de richesses



Riche en potassium

"Le potassium est impliqué dans la transmission de l'influx nerveux. Il est aussi essentiel aux contractions musculaires, y compris celles du cœur", nous indique Onmeda.

Et le potassium, la chair de la noix de coco en contient beaucoup.



Riche en magnésium

De même, l'eau ou le lait de coco contenue dans la noix, est une source non négligeable de magnésium et plus largement, de sels minéraux.



Riche en phosphore

Vos os, vos dents et même votre cerveau vous diront merci si vous leur offrez leur dose de phosphore. De plus, le phosphore est un super allié du calcium.



Riche en fibres

La chair de coco fournit aussi une source très intéressante de fibres, assez énergétiques, ce qui en fait une collation prisée.



Du bien à l'extérieur aussi

Vous pouvez également utiliser votre huile de coco pour vos cheveux et votre peau.



Les propriétés anti-bactériennes du coco associées à l'acide laurique contenue dans les acides gras font beaucoup de bien à la peau et aux cheveux, les nourrissant et leur apporter de la vitalité.



De plus la structure même des triglycérides de la graisse de coco permet à ce corps gras de bien pénétrer dans la fibre capillaire.

C'est d'ailleurs un des secrets de beauté des Indiennes, qui n'hésitent pas à s'en enduire les cheveux tous les soirs.



Sans lactose, sans caséine, sans gluten, avec du goût !

Enfin d'un point de vue purement gustatif, la noix de coco fournit une farine sans gluten et un lait sans caséine ni lactose, et apportent une saveur délicieuse.



L'eau de coco en outre permet de se désaltérer en évitant les boissons sucrées, notamment après le sport pour recharger le corps en sels minéraux.



Aujourd'hui, on trouve depuis longtemps des produits au coco de qualité dans les rayons des magasins bio (yaourts de soja au coco, desserts de lait de riz au coco, margarine au coco...), mais le choix dans les magasins d'alimentation de proximité et les supermarchés s'agrandit (eau de coco, yaourts, huile de coco...). Une bonne nouvelle pour les consommateurs !



Notre shopping coup de coeur

Vous trouverez de nombreux produits à base de coco non seulement dans les magasins bio, mais aujourd'hui aussi très facilement, en grande distribution, une variété de l'offre allant des produits frais aux confiseries en passant par la farine de coco.



Cependant, vous pouvez commencer par goûter l'eau de coco, une boisson naturelle très peu sucrée, faible en calories, et riche en sels minéraux. Si au naturel, le goût peu sucré, voire légèrement salé vous dérange, alors vous apprécierez certainement ses versions gourmandes, aux fruits.



Enfin, à l'instar de nombreux diététiciens, nous vous recommandons d'utiliser de l'huile ou graisse de coco pour cuire vos aliments. Une matière grasse aux acides gras très particuliers, qui résiste bien à la chaleur (jusqu'à 180°C, pratique pour les fritures par exemple), et que le corps métabolise mieux que d'autres matières grasses que l'on a pris l'habitude d'utiliser.



Vous apprécierez sa subtile saveur coco avec un blanc de poulet ou un wok de légumes, sinon il est possible de la trouver avec une saveur neutre.











aufeminin.com

