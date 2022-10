Onas: Les agents exigent la mise à disposition de leurs terrains et l’effectivité de... Les agents de l’Office national des Eaux usées (Onas) sont dans tous leurs états. Face à la presse, hier, le Cadre unitaire des syndicats de l’Onas (Cus) a dénoncé l’indifférence des autorités face à certains points de leur plateforme, notamment la mise à disposition de leurs terrains et l’effectivité de la revalorisation de la redevance assainissement.

Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Octobre 2022 à 19:15 | | 0 commentaire(s)|

« Nous avons obtenu des terrains sur le site de l’ancienne station de l’Onas depuis quelques années. Mais jusqu’ici, nous n’avons pas pu entrer en possession de nos parcelles, en dépit de nombreuses démarches entreprises auprès des autorités administratives », a fait savoir Seydou Tall, porte-parole du jour.



A travers leur coopérative d’habitat, souligne-t-il, les travailleurs avaient formulé une demande de régulation à titre d’habitation sur les 9 hectares du site de l’ancienne station d’épuration, d’une contenance graphique variant de 150 m2, conformément aux plans revêtus de la mention d’approbation, qui sont dans l’attente depuis plus de 20 ans.



« C’est avec le Président Macky Sall, très sensible à nos préoccupations, très reconnaissant du travail abattu par les braves agents du secteur de l’assainissement et compte tenu des missions importantes dévolues à l’Onas, que des avancées significatives ont été obtenues, notamment avec l’obtention de l’approbation de la Commission de contrôle des opérations domaniales (CCOD) en séance du 01/02/2018 et par émission d’un avis favorable, la restitution d’une partie des baux (…) », déclare Seydou Tall.



Seulement, depuis presque deux ans, les agents courent derrière les autorités, en particulier au niveau de la Gouvernance et de la Préfecture, pour régulariser et délivrer les 14 baux restants, la mise en place immédiate de la Commission d’évaluation et de recensement des impenses indispensables pour libérer les lieux occupés, afin de procéder au terrassement.



L’autre point de la plateforme revendicative des travailleurs de l’Onas, concerne l’effectivité de la revalorisation de la redevance assainissement. « C’est ainsi que nous avons obtenu une légère hausse, mais cette redevance ne couvre pas nos charges d’exploitation, parce qu’il y a eu entre-temps l’extension du réseau d’assainissement dans plusieurs villes du Sénégal, de nouvelles infrastructures ont été construites », a conclu Seydou Tall.



Le Cus menace d’aller en grève à partir du 14 novembre prochain si les autorités ne réagissent pas pour satisfaire leurs revendications.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook