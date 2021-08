Onze morts à Ndioum: Une enveloppe de l'Etat de 20 millions F CFA aux victimes Vingt millions (20.000.000 F CFA), c’est le montant dégagé par l’Etat du Sénégal pour assister les familles éplorées et les blessés lors de la collision entre un car Ndiaga Ndiaye et un minibus. L’accident survenu, hier mardi, 3 août sur l’axe Taredji-Ndioum, a coûté la vie à 11 personnes.

Mansour Faye, ministre des Transports, qui s’est rendu sur les lieux de l’accident a transmis le message du chef de l’Etat. « Nous sommes là pour apporter notre soutien. Le Président de la République, Macky Sall a donné des instructions fermes allant dans le sens d’accompagner ces populations éplorées mais aussi les malades qui sont actuellement au niveau de l’hôpital. On nous a signalé que sur les 33 blessés, les 2 sont dans une situation plus ou moins grave. Nous essayons de les évacuer à Dakar pour une meilleure prise en charge. » Il faut noter que d’autres actions de prise en charge et d’accompagnement sont prévues par le gouvernement.



Mansour Faye, ministre des Transports, son collègue Samba Ndiobene Ka, Directeur des transports routiers, le Directeur des routes se sont rendus à Ndioum, dans la soirée du mardi.



L’accident a fait onze (11) morts dont sept (7) femmes. 9 d’entres eux sont morts sur le coup, 2 d’entre eux ont succombé à l’hôpital, 2 autres sont en réanimation.

