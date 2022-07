Open Press/Devant Tonnerre ce dimanche, Dame Sène : "Dama koy def"

Devant rencontrer Tonnerre ce 24 juillet à l'Arène nationale, Dame Sène est sûr qu'il le fera, c'est-à-dire qu'il terrassera son adversaire qui est plus expérimenté, mais qui a perdu du terrain ces dernières années. A rappeler que le 100% Parcelles est en marche et que tous les leaders étaient présents sauf Modou Lô, parti aux Etats Unis et Franc qui a perdu son père il y a quelques jours.