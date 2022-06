Open Press: Franc promet à Sokh "30 secondes" d'enfer et avertit ses trois "grands" Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Juin 2022 à 09:15 | | 0 commentaire(s)| Le lutteur de Parcelles, Franc lors de son Open Press de ce jeudi a promis l'enfer à Sokh qui ne devra résister à l'en croire que "30 secondes". Dopé par Modou Lô et Papa Sow, ainsi qu'une forte mobilisation, Franc affirme que les trois "grands" de Sokh, à savoir Eumeu Sène, Ama Baldé et Boy Niang 2 de ne pas se presser, que leur tour viendra, après dimanche.



