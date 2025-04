Opération Sentinelle : Des individus arrêtés, deux sites d’orpaillage clandestin démantelés et divers matériels saisis Rédigé par leral.net le Mercredi 2 Avril 2025 à 23:49 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Kedougou/ Saraya/ Oudy Diakité L’armée nationale ne dessert pas l’étau autour des orpailleurs clandestins qui ont décidé de faire de la région de Kedougou un véritable repaire de banditisme. Dans le cadre d’une opération de patrouille combinée Armée-Garsi qui se poursuit dans le département de Saraya depuis quelques jours, deux sites d’orpaillage clandestin ont été démantelés aux environs de Niamaya, situé dans la commune de Sabodala non loin du village de Diakhaline. D’après le commandant du 34ème bataillon d’infanterie de Kédougou, le lieutenant-colonel Daouda Faye, la majorité des orpailleurs de nationalité étrangère ont pris la fuite à cette occasion. Il a précisé que néanmoins six individus ont été interpellés et remis à la brigade de gendarmerie de Khossanto. Revenant sur les détails, le lieutenant-colonel Daouda Faye que nous avons joint a révélé que onze motopompes, une moto, un tricycle et une somme de 100 000 francs Cfa ont été trouvés sur site, saisis remis aux gendarmes. Les opérations de patrouille sont toujours en cours dans la zone, dans le cadre d’une coordination entre l’armée et la gendarmerie nationale.



Source : Sénégal Atlanticactu/ Kedougou/ Saraya/ Oudy Diakité L’armée nationale ne dessert pas l’étau autour des orpailleurs clandestins qui ont décidé de faire de la région de Kedougou un véritable repaire de banditisme. Dans le cadre d’une opération de patrouille combinée Armée-Garsi qui se poursuit dans le département de Saraya depuis quelques jours, deux sites d’orpaillage clandestin […]Source : https://atlanticactu.com/operation-sentinelle-des-...

Accueil Envoyer à un ami Partager