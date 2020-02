Opération de désencombrement aux Parcelles Assainies : deux daaras démolis à l'unité 22 Une opération de désencombrement et de a servi de prétexte, hier, pour le maire des Parcelles Assainies et son équipe de procéder à la démolition de deux daars en baraques, à l’unité 22. Cela, malgré la colère et l’indignation des populations.

Rédigé par leral.net le Dimanche 9 Février 2020 à 09:29 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos